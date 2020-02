„Kommt ein Autolenker trotz aller Vorsicht ins Schleudern, sollte er bremsen, auskuppeln und in die gewünschte Fahrtrichtung lenken. Wichtig ist in die Richtung zu blicken, in die man fahren möchte - denn wohin man blickt, lenkt man auch“, erklärt Frisch. Viele Autos sind bereits mit modernster Sicherheitselektronik ausgestattet. „Aber auch Fahrzeuge mit ABS und ESP unterliegen den Grenzen der Physik. Das sollte man sich immer vor Augen halten“, so Frisch.