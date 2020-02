In Dirndl und Lederhose geht in Linz der Fasching ins Finale! Denn am 24. Februar steigt traditionell das „Krone“-Wilderer Gschnas im Palais KV. In kessen Dirndln und fetzigen Lederhosen können die Besucher die urig-lässige Stimmung bei der bereits legendären „Nacht in Tracht“ erleben und auf die Pirsch gehen. Achtung! An diesem Abend gilt für alle: Einlass nur in Tracht - ganz egal ob edel, trashig oder komplett ausgeflippt - alles ist erlaubt. Der Run auf die Tickets hat bereits voll eingesetzt - da heißt es jetzt schnell sein, um noch eine der heiß begehrten Eintrittskarten zu ergattern.