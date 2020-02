Er will demnach eine Klarstellung des Obersten Gerichtshofs abwarten, bevor er über eine Anklage entscheidet. Die Staatsanwaltschaft will Greenwald wegen Cyber-Kriminalität anklagen. Er soll, so der Vorwurf, als Teil einer „kriminellen Vereinigung“ eine Hacker-Gruppe „unterstützt, ermutigt und gesteuert“ haben, um auf die Handys von Justizminister Sergio Moro und der Ermittler in der Korruptionsaffäre „Lava Jato“ (Autowäsche) zuzugreifen.