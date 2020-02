Die Einbrecher nutzen in den Monaten November bis Februar die Zeit der frühen Dämmerung für die Straftaten. In diesen Stunden bietet die einsetzende Dunkelheit Sichtschutz. Zudem sind die Bewohner oftmals nicht zuhause. Die betroffenen Wohnungen und Wohnhäuser sind in der Regel gut an Hauptverkehrsverbindungen angebunden und ermöglichen so den Tätern eine rasche Flucht. Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen sind besonders gefährdet. Die Täter versuchen zumeist durch das Aufzwängen von Terrassentüren und gartenseitig gelegenen Fenstern, Eingangstüren oder Kellerzugängen in das Wohnobjekt einzudringen.