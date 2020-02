Die Unbekannten sind am Mittwochabend und in der Nacht auf Freitag in das Messezentrum in Salzburg Liefering eingedrungen. Dort hatten sie es auf Küchengeräte abgesehen. Die Langfinger stahlen laut Polizei rund ein Dutzend Ceranfelder, Backofen oder auch Dampfgarer. Dabei entstand entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.