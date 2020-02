In den USA wird das Motorola Razr zu einem Preis von 1500 Dollar verkauft, umgerechnet rund 1364 Euro. In Deutschland soll der Markstart im ersten Halbjahr 2020 erfolgen. Einen offiziellen Euro-Preis hat Motorola noch nicht verraten. Wann und ob es in Österreich in den Handel kommen wird, ist bislang nicht bekannt.