Sophies Tagebuch - Nicolas Remin (Familienroman)

Die 30-er Jahre und der Berliner Mauerfall: Erika zur Linde ist entsetzt, als sie erfährt, dass sich ihr Vater überraschend an seinem Schreibtisch erschossen hat. Als die Französisch-Lehrerin in seinem Nachlass stöbert, fallen ihr nicht nur Briefe aus Amerika in die Hände. Auch das Tagebuch ihrer Mutter Sophie befindet sich unter Ulrichs Unterlagen. Gebannt fängt Erika an zu lesen und stößt dabei auf einen gewissen Dr. Felix Auerbach: einen blonden, attraktiven Juden und Schulfreund ihres Vaters. Während Ulrich, ein Vater, der ihr stets fremd blieb, als Offizier in den Krieg musste, hielt Sophie Auerbach bei sich versteckt, dabei geriet die Welt der regimetreuen Neunzehnjährigen ins Wanken - in mehr als einer Beziehung. Schon bald droht das Geschriebene, Erika inmitten der Unruhen in Ostberlin, in Gefahr zu bringen ...