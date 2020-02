Das Weiße Haus teilte mittels einer Aussendung mit, al-Rimi sei bei einem Anti-Terror-Einsatz im Jemen „erfolgreich eliminiert“ worden. Rimi trat dem Terrornetzwerk in den 90er-Jahren bei, wo er in Afghanistan als Gefolgsmann von Osama bin Laden in Erscheinung trat. Zuletzt war er der Stellvertreter des Al-Kaida-Anführers Ayman al-Zawahiri.