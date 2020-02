Im Streit um die Vergabe von Ziffernnoten an der Vorarlberger Volksschule Lustenau-Kirchdorf haben der Lehrkörper und die Lehrer-Eltern-Schulpartnerschaft eingelenkt. Man habe sich dazu entschieden, ein gesetzeskonformes Ziffernzeugnis auszustellen, informierte Direktor Christoph Wund am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht. Zugleich kündigte er „Post“ an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) an.