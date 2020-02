Die Draustadt setzt seine Street Art-Offensive fort. Nach der Wand bei der Draubrücke am Wasenboden und der Fassade des Jugendzentrums wird nun auch der derzeit nicht wirklich attraktive Gasturm der Kläranlage Farbe bekennen müssen. Der Turm ist 16 Meter hoch, der Durchmesser beträgt 18 Meter – also geht es um eine Fläche von 900 Quadratmeter. „Wir stellen Material und 3000 Euro Honorar zur Verfügung“, so Stadt-Vize Gerda Sandriesser. Entwürfe sind bis 11. März einzureichen unter: projektbuero@villach.at