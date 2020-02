Wo kein Schnee, da natürlich auch kein Pflug.

Straßenbaureferent Martin Gruber kennt die genauen Zahlen. „In einem normalen Winter werden 15.000 bis 20.000 Tonnen Streusalz verbraucht, in einem extrem harten Winter sogar bis zu 35.000 Tonnen.“ Was kein ganz billiger Spaß ist, kostet doch eine Tonne Streusalz in etwa 100 Euro.