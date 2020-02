Positive Erinnerungen

Am Wochenende geht‘s in Willingen (Deutschland) weiter, die Vorfreude ist riesig. „Meine Erinnerungen an die Mühlenkopfschanze sind sehr positiv, es ist eine tolle Schanze, die weite Flüge möglich macht. Genau das ist es, was ich mir erhoffe und vorgenommen habe. Ich möchte ohne Turbulenzen in den Flugmodus kommen, die Vogelperspektive ausreizen und mit einem guten Gefühl in Richtung Kulm weiterreisen“, hofft Schlierenzauer.