Nur wenigen Stunden nach Real Madrid hat sich auch der FC Barcelona aus dem spanischen Cup verabschiedet. Die Katalanen unterlagen am Donnerstagabend im Viertelfinale bei Athletic Bilbao 0:1. Inaki Williams erzielte in der 93. Minute per Kopf das entscheidende Tor für die Basken. Lionel Messi hatte in der 89. Minute noch eine Großchance auf die Barca-Führung liegen gelassen. Die Highlights gibt‘s oben im Video!