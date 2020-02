Julia Grabher (221) mit einem Sieg im zweiten Einzel sowie das Doppel Melanie Klaffner/Sinja Kraus wahrten die Chance auf die Teilnahme am Finalturnier der Weltgruppe im April. Eine Niederlage gegen Estland im abschließenden Gruppenspiel am Freitag (15 Uhr) könnte aber auch noch in einem Play-off-Spiel um den Klassenerhalt münden. Die bisher noch sieglosen Gastgeberinnen stellen mit Anett Kontaveit die aktuelle Nummer 22 der Weltrangliste.