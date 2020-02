Der Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ kann, wie vielfach berichtet, mit seinen Schützlingen nicht am langjährigen Standort in Graz nahe des Hilmteichs bleiben, seit langem wurde intensiv nach einer neuen Heimat gesucht. Jetzt tut sich etwas: Wie der Verein bekannt gab wurde ein Grundstück in Graz-Mariatrost gefunden, der Kaufvertrag bereits unterschrieben. Jetzt folgen Pläne, Umbau, Finanzierungskonzepte, dann Umsiedelung.