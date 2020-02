Sie verübten an drei Wochenenden im Frühsommer 2019 neun Überfälle auf Nachtschwärmer und weitere Delikte - die „Krone“ berichtete über den Prozessauftakt. Nun, am vierten Verhandlungstag, setzte es für acht Angeklagte - alle sind bis auf einen 28-Jährigen zwischen 15 und 19 Jahre alt - Haftstrafen. In Summe: 25 Jahre und zwei Monate.