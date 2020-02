China trauert um einen seiner Helden: Song Yingjie arbeitete in einer Klinik in der Hunan Provinz, die gleich an das Epizentrum des Virenausbruchs angrenzt. Der 28-Jährige war an einer Kontrollstation an der Autobahn eingesetzt, wo er bei Autofahrern und Passanten nach Symptomen für das Coronavirus suchte, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, berichteten chinesische Behörden. Er kontrollierte die Körpertemperatur der Lenker und Fußgänger.