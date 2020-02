Übergangszeit: Großbritannien zahlt weiterhin in EU-Haushalt ein

Großbritannien hatte die EU am 31. Jänner um Mitternacht nach 47 Jahren verlassen.Noch bis Jahresende läuft jedoch eine Übergangsfrist, in der sich fast nichts ändert. In der Zeit zahlt Großbritannien auch wie bisher in den EU-Haushalt ein. Dies ist im Austrittsabkommen so geregelt, das auch die Schlussrechnung für Großbritannien insgesamt festgelegt. Dieser Betrag wurde auf insgesamt rund 45 Milliarden Euro geschätzt.