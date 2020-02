In Großarl im Salzburger Pongau hat ein Geschäftsführer der Bergbahnen Ende Jänner seinen Job an den Nagel gehängt. Der Grund: Er könne die Verantwortung für die zahlreichen betrunkenen Skifahrer nicht mehr übernehmen. Erst am 26. Dezember wurde ein Betrunkener in der Nacht fast von einer Pistenraupe überfahren.