In Deutschland erhielt die dortige Frequentis-Tochter kürzlich 2,1 Millionen an Förderungen, um mit Bundespolizei, Flugsicherung, Lufthansa u. a. ein Drohnenabwehrsystem für Flughäfen zu entwickeln. In Finnland schloss Frequentis ein Forschungsprojekt ab, in dem rund 1000 Anwendungsfälle für die Kommunikation mit Drohnen getestet wurden - von der Paketzustellung über Ländergrenzen hinweg bis hin zum Sperren von Lufträumen über Gefängnissen.