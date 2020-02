27 Menschen mit Behinderung leben in der Einrichtung Akazienhof in Neudorf im Sausal (Gemeinde St. Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz). Der deutsche Träger Renafan will den Behinderten-Bereich jedoch auflösen. Nun kämpft der eigens gegründete Verein ancora für eine neue Einrichtung im nahe gelegenen Gleinstätten.