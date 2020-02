Amtsbekannt

Bei Werner R. soll es sich um einen amtsbekannten Querulanten handeln. Rabl: „Es gab in der Vergangenheit etliche Vorfälle, deshalb hat er auch Hausverbot im Magistrat.“ Der Verdächtige saß wegen gefährlicher Drohung drei Monate in Haft. 2016 durchbrach er mit dem Auto vier Schranken der Nervenklinik in Linz, weil er aufgenommen werden wollte.