Problem-Profi Ousmane Dembele vom FC Barcelona muss am rechten Oberschenkel operiert werden! Der Eingriff wegen eines Sehnenrisses werde am kommenden Dienstag in Finnland durchgeführt, teilte der spanische Meister mit. Einzelheiten zur Länge der Genesungszeit sollen nach der OP bekannt gegeben werden. Laut Beobachtern könnte die Saison für den 22-jährigen Ex-Dortmunder vorbei sein.