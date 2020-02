Der Schock sitzt tief! Wie die Polizei im Zuge der laufenden Erhebungen feststellen konnte, ist der Einbruch mitten in der Nacht nach 23.30 Uhr verübt worden. Friedlich schlief die 62-jährige Besitzerin, als abgebrühte Kriminelle in ihr Haus in Eisenberg gelangten. „Die Täter sind über eine Steinmauer, einen Jägerzaun und dann über die Balkonbrüstung geklettert. In die hölzerne Balkontür bohrten sie Löcher, um diese zu entriegeln“, erklärt ein Ermittler. In der Küche fanden die Täter die Handtasche des Opfers und stahlen daraus etwas Bargeld.