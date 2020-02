Zwischen fünf Ausstattungsvarianten können Kunden wählen. Die Luxury genannte Basis (!) bietet bereits das Infotainment-System mit den OLED-Displays. Außerdem sind stets 22-Zoll-Räder, Lenkradheizung und Drei-Zonen-Klimaautomatik dabei. Optionale Schmankerl des Siebensitzers sind ein Rear-Entertainment-System und eine Audioanlage mit 3D-Surround-Sound. Die Audiotechnik bietet sogar Mikrofone, die die Stimmen der Insassen aufnehmen und verstärkt an kopfnahen Lautsprechern anderer Insassen ausgeben, was unkomplizierte Unterhaltungen auch zwischen Personen in erster und dritter Sitzreihe erlaubt.