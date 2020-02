Im Schatten des Eisernen Vorhangs haben sich einst wertvolle Grünräume entwickelt, die auch für die Zukunft erhalten werden sollen. „Dieses sogenannte grüne Band steht jetzt vor einer Zerreißprobe“, schlägt Naturschutzbund-Vizepräsident Johannes Gepp nun Alarm. Denn bereits im nächsten Jahr sei in Bratislava der Baubeginn für einen neuen Stadtteil geplant - „Nestor“ solle sich letztendlich bis nahe an die Grenze zu Österreich ausbreiten. „Aber genau dieser Bereich des grünen Bandes zwischen der Slowakei, Niederösterreich und dem Burgenland ist ein essenzieller Teil eines gemeinsamen europäischen Naturerbes“, so Gepp.