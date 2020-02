Die Pinzgauer wollen eine gute Visitenkarte abgeben, zumal Ende Mai in Thailand die Vergabe der WM 2025 ansteht. Saalbach rittert neben Garmisch-Partenkirchen und Crans Montana um die Titelkämpfe in fünf Jahren. „Für uns ist der Weltcup das I-Tüpfelchen für die Bewerbung. Wir wollen zeigen, dass wir auch in zehn Tagen das alle hinbringen“, betont Gensbichler.