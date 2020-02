„Sie ist meine wunderbare Heldin. Denn wenn ,Maya‘ in der vergangenen Nacht nicht so gut gewacht und so laut angeschlagen hätte, wären die Täter wohl mit meinen Sätteln längst über alle Berge gewesen“, sagt die sympathische mehrfache Staatsmeisterin. Die anglophile Pferdenärrin ist übrigens seit 2010 unter den besten zehn der „Top-of-Austria-Liste der Springreiter“ zu finden.