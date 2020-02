In Schulen und Bibliotheken

Eine neue Kampagne des Frauenreferats Oberösterreich im Auftrag von LH-Vize Haberlander greift dieses Problem auf. Besonders stark betroffen seien junge Frauen. „In letzter Zeit geht der Trend ganz klar in die Richtung junger Menschen. Die Verfügbarkeit von Smartphone und Handy trägt stark dazu bei“, sagt Yazdi. Drei verschiedene Sujets sollen ab heute auf das Problem sichtbar machen. „Wir gehen damit unter anderem in die Schule und auch in Bibliotheken“, verspricht Haberlander.