Als Motiv für den Mord in Trieben wurde Eifersucht genannt. Ist das oft ein Motiv für Morde an Frauen?

Eifersucht kann nie ein Grund oder eine Legitimation für einen Mord sein. Ein Mord passiert nie aus Liebe. Dahinter stecken andere Dynamiken. So überträgt man einen Teil der Schuld auf das Opfer: Wenn es sich anders verhalten hätte, wäre das nicht passiert. Übertriebene Eifersucht ist oft ein erstes Warnsignal, das auf Gefahr hindeutet. In so einem Fall sollte man sich an eine Beratungsstelle wenden.