Mit ihren beiden Töchtern Nathalie (dreieinhalb Jahre) und Merle (eineinhalb Jahre) reisten Valeska und Philipp Schaudy ja vier Monate per VW-Bus nach und durch Marokko. Dieser 10.000 Kilometer lange Roadtrip führte die bekannte steirische Globetrotterfamilie durch grandiose Gebirgslandschaften, entlang der rauen Atlantikküste und bis in die Sahara, dem größten Sandspielplatz der Welt. Schaudy: „Ansonsten sind wir aber für unsere Verhältnisse fast schon sesshaft geworden – jetzt holen wir die Welt in die Steiermark.“