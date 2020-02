Computer übernimmt für Patient das Sprechen

In Zukunft würden sich weitere Einsatzgebiete eröffnen. Die Neurologin denkt etwa an Computer für Patienten, die nicht mehr sprechen können: „Gehirnströme lassen sich durch neue Technik in Sprache umwandeln. So können sich diese Patienten wieder mitteilen.“ Zur Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit werden bereits Computerspiele genutzt. „Es geht nicht nur darum, dass Patienten wieder gehen können. Oft sind kognitive Beeinträchtigungen, Sprach- und Wahrnehmungsstörungen noch belastender. Auch da lässt sich mit Robotik viel machen“, so die neue Primaria. Sie betont aber, dass der persönliche Kontakt mit Therapeuten, Ärzten und Pflegekräften durch nichts zu ersetzen sei. Und dass auch der Ausbau der psychologischen Betreuung in Hochzirl forciert werde.