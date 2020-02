Das Krankenhaus sprach daher eine sogenannte Eventualkündigung aus – doch wieder mit formalen Fehlern (Fristversäumnis, Fall nicht auf Tagesordnung einer Sitzung). Das Landesgericht entschied daher in erster Instanz und erst dieser Tage in der Berufung, dass das Dienstverhältnis unverändert aufrecht sei. Derzeit läuft diesbezüglich eine außerordentliche Revision des Krankenhauses beim OGH. Zudem traf man sich am 30. Jänner bei einer Zivilverhandlung. Thema: Eine zweite, erneut veranlasste Eventualkündigung.