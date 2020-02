Druck in frühem Alter ist Nährboden für Probleme

Hausaufgaben ersetzen so häufig die Freizeit und Stress rückt an die Stelle von Spielen. Das bestätigt auch Kathrin Sevecke, Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Innsbruck: „Der Druck ist steigend. Das liegt auch an gesellschaftlichen Veränderungen. Schnelllebigkeit, Stress und Zeitmangel sind nur ein paar der Herausforderungen unserer Zeit – auch Eltern stehen oft unter enormem Druck.“ Dabei kann Leistungsdruck in frühem Alter Nährboden für spätere Beschwerden sein, schildert die Ärztin.