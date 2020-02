Seit 2014 wird nächst dem Russenfriedhof in Laa an der Thaya fleißig gebaut - im Auftrag des russischen Oligarchen Oleg Deripaska: Zu Ehren seines hier gefallenen Großvaters lässt der Milliardär eine 17 Meter hohe Gedenkkapelle errichten. Und im Zuge der laufenden Bauarbeiten nutzten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auch die Gunst der Stunde: Die Kriminellen stahlen kurzerhand eines der schmiedeeisernen Eingangstore samt den zwei Flügeln.