Nachdem wir Ua Huka, die Insel der wilden Pferde, Nuku Hiva und Ua Pou hinter uns gelassen haben, steht ein weiterer Tag auf See an. Die Route führt die „Aranui“ zurück zu den Tuamotu-Inseln. Rangiroa, das größte Atoll des Südpazifiks, erreichen wir am nächsten Morgen. Hunderte von kleinen Inselchen reihen sich wie Perlen um eine zentrale Lagune. Apropos Perlen. Das Atoll ist bekannt für seine schwarzen Perlen. Sie sind rund, oval oder tropfenförmig und in den seltensten Fällen wirklich schwarz. Watergreen, Aubergine, Gold oder Champagner sind nur einige der Farbnuancen, in denen die Kostbarkeiten aus dem Meer zu haben sind. Der Preis orientiert sich an Größe, Farbe und dem sogenannten „Lüster“, also dem Glanz der Perle.