Wozu raten Experten?

Feuer mit Feuer zu bekämpfen: Anti-Drohnen-Schwärme könnten in Zukunft die beste Waffe gegen Eindringlinge sein. „Sie würden diese in der Luft per Störsignal abfangen“, so Loew. Denn starke Störsender am Boden haben einen unangenehmen Nebeneffekt: Sie (zer)stören auch viele andere Geräte in der Umgebung.