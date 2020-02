Wiener Balltradition um Erlebnisfaktor reicher

Abseits verwegener Augenaufschläge, verträumter Masken und stilvollen Ambientes, spiegelt sich der Zauber des Abends primär auch im Abendprogramm des Golden Masquerade Balls wider. Denn der schillernde Ballsaal des Grand Hotel Wiens bietet die perfekte Kulisse für eine magische Nacht. So sorgt das Quartett und die Ballband The Lady & The Keys für harmonische Klänge und musikalische Untermalung. Die traditionelle Eröffnung präsentiert die für Standardtanz renommierte Tanzschule Watzek. Spätestens um Mitternacht erweckt das Tanzduo der World Dance Sport Federation in lateinamerikanischen Tänzen Nikolas Kleemann und Nora Maria Bokor das Tanzparkett zu neuem Leben.