Tausende Tiroler Buben sind in den Tiroler Fasnachtsvereinen mit Begeisterung und Sinn für Tradition engagiert. Beim Kinderumzug am Sonntag in Innsbruck-Mühlau gehört die Bühnen ganz der Jugend. Was die Zuschauer erwartet? Großer Einsatz der Jüngsten.