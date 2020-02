Bei Schneeräumarbeiten ist am Mittwoch am zugefrorenen Piburger See im Tiroler Ötztal im Schlittschuhbereich ein sogenannter Hoftrac eingebrochen. Ein 39-jähriger Österreicher versuchte, das Einsatz-Fahrzeug zu sicher. Dabei stürzte er selbst ins Wasser. Der Mann wurde gerettet, das Schneeräumgerät ging unter und konnte erst am Donnerstag geborgen werden.