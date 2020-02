Steiermark-Ausstellung

Die Vorbereitungen für die erste große Steiermark-Ausstellung, die gleichsam in Nachfolge der Landesausstellungen alle zwei Jahre stattfinden soll, laufen auf Hochtouren. Dieses Mal ist Graz als Austragungsort vorgesehen mit einem mobilen Pavillon, der nicht nur durch die Regionen tourt, sondern auch in Wien Werbung für das Kulturland Steiermark machen soll. Die Kosten für diese Ausstellung liegen bei 8 bis 9 Millionen Euro, für deren Finanzierung er schon konkrete Vorstellungen hat. Bekannt geben will er diese allerdings erst, wenn alles unter Dach und Fach ist. „Natürlich trägt auch mein Ressort zur Konsolidierung des Landesbudgets bei, aber ich kann versichern, dass die Kultur zu den Gewinnern zählen wird“, betont der Landesrat.