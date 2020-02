Der Linienbus war im Bezirk Straßgang in der Kärntnerstraße stadteinwärts gefahren, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem Pkw links am Bus vorbei und wollte dann nach rechts auf einen Firmenparkplatz fahren. Der 76-Jährige gab an, dass er im Rückspiegel den auf der Busspur nahenden Linienbus zwar gesehen hatte, jedoch angenommen habe, dass sich das Abbiegen noch ausgehe.