Maschine kam von Landebahn ab und zerbrach in drei Teile

Die im westtürkischen Izmir gestartete Boeing 737 der türkischen Fluggesellschaft Pegasus war am Mittwoch mit 183 Menschen an Bord bei starkem Regenfall von der Landebahn, die am Donnerstag wieder freigegeben werden konnte, abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt. Sie zerbrach in drei Teile und geriet teilweise in Brand. Drei türkische Insassen starben, 179 weitere Menschen erlitten Verletzungen. Unter den Passagieren befanden sich 22 Ausländer aus 13 verschiedenen Nationen. Österreicher waren nicht dabei.