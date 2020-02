Istanbul ist eine trendige Metropole mit etwa 20 Millionen Einwohnern. Sie liegt – auch das ist einmalig – auf zwei Kontinenten, der Bosporus trennt Europa von Asien und verbindet das Schwarze Meer mit dem Marmarameer. Immer, wenn ich dort bin, ist meine Begeisterung groß. Riesengroß. Trotzdem, ich gestehe es fast reumütig, ist Istanbul in den letzten Jahren ein wenig von meiner touristischen Landkarte ins Aus gerutscht. Nun, was soll ich sagen, die Politik ist schuld daran, aber es ist an vielen Plätzen dieser Welt nicht immer alles so, dass man restlos einverstanden sein kann. Nun gut, langer Rede, kurzer Sinn – Istanbul ist durch seine geografische Lage ein ideales Drehkreuz, und Turkish Airlines bietet viele Ziele (in 126 Ländern), zum Beispiel auch in Afrika. Ein Stopover ist fast ein Muss. Wer sechs Stunden (bis 24 h) Zeit für den Anschlussflug hat, dem offeriert die Fluglinie eine kostenlose Stadtführung nach Wahl. Aber was sind sechs Stunden, wenn man ohne großen Aufwand auch länger bleiben kann? Gesagt, getan.