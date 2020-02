Anders als Borussia Dortmund und Spitzenspiel-Gegner Leipzig ließ sich der deutsche Rekord-Cupsieger im Achtelfinale trotz reichlich Nachlässigkeiten nicht vom Kurs auf das Endspiel am 23. Mai in Berlin abbringen. Doch der Leistungsabfall nach einer starken ersten Hälfte und einer 4:1-Führung war für den von Erfolg zu Erfolg eilenden Flick Anlass, mahnende Worte an sein Ensemble zu richten. „Dass wir noch mal so ins Schwimmen kommen, darüber müssen wir reden, das müssen wir analysieren“, kündigte der 54-Jährige an.