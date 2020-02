Fast 670 Personen müssen zurzeit in Kärnten eine Nieren-Ersatztherapie machen, weil das Organ nicht mehr richtig arbeitet. Von der ersten Dialyse bis zur Transplantation vergehen in Kärnten durchschnittlich drei Jahre. Um Betroffene während dieser belastenden Wartezeit zu unterstützen, erscheinen nun viermal jährlich die „Österreichischen Nieren Nachrichten“ in Spitälern, Ambulanzen, Dialysestationen und Gesundheitsbetrieben.