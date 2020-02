Klein und fein am Berg

Lediglich 42 Zimmer, man möchte auch gar nicht wachsen, sondern investiert lieber in Qualität statt in Quantität. Das ist auch bei der Kulinarik zu spüren, die großes Augenmerk auf biologische und regionale Zutaten legt. Und da hat die Region richtig viel zu bieten, nämlich beispielsweise Käse von „Bio aus dem Tal“, wie sich die Marke nennt. Wir treffen Markus Schaidreiter, 22 Jahre jung, in seinem Bauernhof hoch oben am Berg. Zusammen mit zwei anderen Jungbauern hat er am Hirschleiten auf 1200 Meter Seehöhe eine Hofmolkerei errichtet, wo der echte Geschmack, die Nachhaltigkeit und die Liebe zur Landwirtschaft im Vordergrund stehen.