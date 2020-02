Das sind Wiens schönste Orte für Bücherliebhaber

Doch nicht nur Bibliotheken eignen sich für Literatur-Fans. Das phil ist ein Café, in dem Bücherwürmer ganz auf ihre Kosten kommen. Es gibt Kaffee und Kuchen zwischen einer interessanten Auswahl an Büchern. Ähnlich geht es im Vox Libri zu, einem Café mit Buchhandlung, das zum Verweilen einlädt. Hier sind auch viele gebrauchte Bücher im Angebot, weswegen man sie günstig erwerben kann. Als Geheimtipp empfehle ich abschließend einen Abend in Hartliebs Buchhandlung in der Währinger Straße. Man kann die Buchhandlung buchen und hat sie dann einen Abend für sich alleine. Erlaubt sind maximal fünf Personen. Essen und Trinken inklusive. Das ist nicht ganz billig, aber etwas Besonderes.