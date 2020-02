Arbeitsverweigerer soll es nun an den Kragen gehen, wenn es nach der neuen Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) geht. Sie will die Zumutbarkeitsregeln neu definieren. „Das Ablehnen eines Angebots aus Tirol soll für einen Wiener zum Beispiel nicht mehr so leicht möglich sein. Menschen, die betreuungspflichtige Kinder oder zu pflegende Angehörige haben, wären aber davon ausgenommen,“ so die Arbeitsministerin im krone.tv-Talk. Auch soll ein neues Fördermodel für Arbeitslose im Alter von 50+ kommen. Aber dies löse nicht die vorhandenen Probleme am Arbeitsmarkt, meint die „Krone“-Community.