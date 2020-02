„Antworten liefern statt Antwortverweigerung“

Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner, prinzipiell angetan von ÖVP-Grün (die Koalition auch in seinem Bundesland), ist verärgert. Nach der „Krone“-Story über ein (von den NEOS in Auftrag gegebenes) Rechtsgutachten, wonach die Sicherungshaft verfassungswidrig sei, meinte Wallner, die Grünen mögen sich den Anlassfall in Dornbirn anschauen und „Antworten liefern statt Antwortverweigerung“.